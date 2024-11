(VIDEO) Socialiștii protestează la CEC, Nemerenco o acuză pe Guțul de hoție, Spînu este „acuzat pe nedrept”/ Știri NewsMaker

08:30

Alegeri: recunoașteri și reacții Contracandidatul Maiei Sandu din turul doi, Alexandr Stoianoglo, și-a recunoscut înfrângerea la alegerile prezidențiale din Republica Moldova. «Rezultatele au arătat că am pierdut, deși aici, în Moldova, am câștigat. Este o victorie morală, care a demonstrat clar că Moldova dorește schimbare și o dorește acum», a declarat Stoianoglo, adăugând că nu se va opri aici: «Aceasta nu este o înfrângere definitivă, ci doar o bătălie pierdută». Între timp, Kremlinul a declarat că Sandu […]