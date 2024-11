(video) Noi inundații au lovit Spania, de data aceasta, în apropiere de Girona: Apele au purtat cu ele mașini, care au blocat un pod

09:30

Trei persoane au fost inculpate în legătură cu moartea fostului membru al trupei One Direction, Liam Payne, în Argentina, fiind acuzate de furnizarea de narcotice şi abandonarea unei persoane, urmată de deces, conform The Guardian, citat de digi24.ro. Procurorii spun că au pus sub acuzare o persoană apropiată de cântăreţ, un angajat al hotelului şi un suspect de trafic de droguri.