Șoferii care nu cedează pietonilor vor rămâne fără permis

Șoferii care nu cedează repetat trecerea legală pietonilor riscă să rămână fără permis de conducere. Prevederea se aplică, dacă încălcarea The post Șoferii care nu cedează pietonilor vor rămâne fără permis appeared first on Hîncești 24 Online.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de HN24 Online