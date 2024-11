/FOTO/ Un pensionar și încă o persoană din raionul Edineț, bănuiți de comercializarea drogurilor

16:40

La ambele scrutine ale alegerilor din această toamnă, populația din nordul țării a votat pentru candidații pro ruși. Am întrebat locuitorii orașului Drochia de ce nordul optează pentru acești candidați. „De atâta că noi cu rușii am trăit tare bine. Tare bine am trăit, da cu europenii nu trăim bine, nu avem ce mânca, nu […]