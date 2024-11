Igor Dodon anunță proteste în fața CEC și contestă legitimitatea Maiei Sandu

12:40

Svetlana Bahșieva, o femeie din Chișinău, care a reușit acum opt ani să învingă cancerul la sân, se confruntă din nou cu o provocare. După șapte intervenții chirurgicale și o mastectomie, Svetlana a descoperit recent că are o afecțiune la creier – un angiom. Acum, ea are nevoie de un tratament costisitor, pe care nu […] Articolul O femeie din Chișinău care a învins cancerul, luptă acum împotriva unui angiom cerebral și are nevoie de ajutor apare prima dată în Subiectul Zilei.