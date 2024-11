Australia va stabili la 16 ani vârsta de la care minorii vor putea avea acces la reţelele sociale

09:50

Anul 2024 va fi aproape sigur cel mai cald an înregistrat vreodată şi primul cu o creştere a temperaturii medii globale de 1,5°C peste nivelurile preindustriale, potrivit datelor serviciului european Copernicus publicate după a doua cea mai caldă lună a lunii octombrie. „După 10 luni din acest an, este acum aproape sigur că 2024 va