Maia Sandu și Vladimir Zelenski, întâlnire la Budapesta: „Vom continua să lucrăm pentru restabilirea păcii și securității în Europa”

15:30

Mașina de serviciu a poliției, care a luat foc în ziua alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie, a fost incendiată cu participarea unui cetățean străin. Ultimul, cu vârsta sub 40 de ani, a fost reținut pe 5 noiembrie. A fost reținută încă o persoană, care a organizat schema de incendiere. Organizatorul urma să prezinte dovezile incendierii