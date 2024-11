Michel, von der Leyen și liderii mai multor țări europene, Declarație comună după întâlnirea cu Sandu

16:40

O scrisoare anonimă, atribuită unor ofițeri de poliție, dezvăluie frustrările și dificultățile întâmpinate în investigarea presupusei cumpărări de voturi la referendumul recent și la alegeri. Redacția NordNews a verificat câteva adrese și nume menționate în document, care s-au confirmat, cel puțin în nordul Republicii Moldova. Este vorba de deputați și lideri din organizațiile teritoriale ale …