Podoleak: SUA își va reforma politica externă, inclusiv în relația cu R. Moldova; Va fi mult mai reactivă

Candidata democrată la președinția Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, și-a recunoscut în seara zilei de miercuri, 6 noiembrie, înfrângerea în fața lui Donald Trump în alegerile prezidențiale. „Chiar dacă nu a ieșit cum am sperat și am pierdut aceste alegeri, nu am pierdut lupta pentru libertate. Am vorbit cu Donald Trump și am stabilit