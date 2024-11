Cine depune cererea pentru a primi compensații – chiriașii sau proprietarii apartamentelor? Precizările Ministerului Muncii

10:50

Premierul Dorin Recean a denunțat o fraudare „masivă” a votului în cadrul alegerilor recente. Oficialul a adăugat că justiția nu a funcționat suficient și „tocmai de asta am ajuns în situația în care s-a dezvoltat o rețea atât de mare de fraudare a votului”. Potrivit lui Recean, justiția nu constă doar din legi dar și […] The post Recean denunță o fraudare „masivă” a votului: „Justiția nu a funcționat suficient. Oameni curajoși sunt prea puțini, încă” appeared first on NewsMaker.