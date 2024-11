Maia Sandu, la Budapesta: „Alături de liderii europeni, discutăm despre construirea unui viitor mai sigur pentru regiune”

07:20

VIDEO: A învins cancerul, însă acum este nevoită să lupte din nou pentru viață; Svetlana Bahșieva are nevoie de ajutor A învins cancerul, însă acum este nevoită să lupte din nou pentru viață. Vorbim despre o femeie din Chișinău, care a reușit, în urmă cu opt ani, să trateze o tumoarea la sân, dar recent a aflat că are o afecțiune la creier. Acum, Svetlana Bahșieva are nevoie de un tratament costisitor, pentru a putea scăpa de maladie. „Viața e prea frumoasă și e păcat să nu lupți”, a mărturisit...