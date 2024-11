Impactul victoriei lui Donald Trump asupra Uniunii Europene: Economia, securitatea și clima, printre domeniile discutate

08:40

Candidatul republican la președinția SUA, Donald Trump, conduce în cursa electorală, acumulând până acum 230 de voturi electorale, în timp ce rivala sa, democrata Kamala Harris, are 182 de voturi. Pentru a câștiga, un candidat trebuie să obțină cel puțin 270 de voturi. Potrivit estimărilor The New York Times, șansele de victorie ale lui Trump au crescut […]