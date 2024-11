Cursul valutar 7 noiembrie 2024: BNM anunță creșterea dolarului și deprecierea euro

08:30

TABLETA DE LUNI Dacă această afirmație are o mare doză de sarcasm și cinism, să zică cineva că nu am dreptate! Or, după miezul nopții de ieri (aproape) toată lumea a avut motive plauzibile să meargă la culcare cu simțul unei misiuni îndeplinite. În primul rând, președinta Maia Sandu a obținut un scor […]