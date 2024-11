Expert, după victoria lui Trump: „Relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și SUA nu vor fi afectate”

19:30

La un an de la începutul celui de-al doilea mandat, primarul Capitalei, Ion Ceban, și-a prezentat bilanțul activităților, anunțând că a reușit să implementeze 40% din promisiunile electorale făcute. Printre realizările sale, edilul a menționat drumuri și trotuare reparate, însă o parte dintre locuitorii Chișinăului consideră că orașul are nevoie de schimbări mai profunde și de o abordare strategică. În același timp, activiștii observă lipsa unor soluții durabile pentru probleme esențiale ale capitalei, precum inundațiile sau câinii maidanezi, și susțin că bilanțul prezentat are mize electorale.