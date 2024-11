Din generații în generații. Cum un tânăr profesor de fizică duce mai departe tradiția din familia sa

14:00

Război, pandemie, alegeri: cum facem față perioadelor stresante? În această perioadă electorală am auzit de la multe persoane că simt multă tensiune legat de alegerile din R. Moldova, dar și cele din Georgia, România sau Statele Unite ale Americii. În plus, oamenii deja se gândesc cu înfrigurare la alegerile parlamentare din Republica Moldova de la anul. Acest an, supranumit și „super electoral", pare să continue șirul de evenimente care ne-au ținut în tensiun...