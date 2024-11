A adus pe lume un băiețel chiar în autobuzul cu care se ducea la spital, pentru controlul medical de rutină

14:40

Cum ne afectează organismul trecerea la ora de iarnă Mai sunt doar câteva zile până când vom trece la ora de iarnă. Mai exact, în weekendul care vine - în noaptea dintre sâmbătă 26 și duminică 27 octombrie - ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00. Această trecere la ora de iarnă va face ca duminică 27 octombrie, ce va avea 25 de ore, să fie cea mai lungă zi din an. Trecerea la ora de iarnă poate părea ușoară teoretic, dar impactul pe care aceasta îl are în c...