Companie agricolă înșelată cu 500 000 de lei prin contracte false. Erau „semnate” de un administrator decedat

La Tbilisi, în fața clădirii Parlamentului, are loc un miting al opoziției împotriva rezultatelor alegerilor parlamentare care s-au desfășurat pe 26 octombrie. Canalul de știri „Dojdi", citând un reporter, estimează numărul participanților la 15.000 de persoane, transmite Meduza. Unul dintre liderii „Coaliției pentru schimbare", Nika Melia, a anunțat că protestele vor avea loc zilnic.