Recean, despre frauda la alegerile prezidențiale: „Este clar că justiția nu a funcționat suficient”

Locuitorii orașelor indiene New Delhi și Mumbai s-au plâns că au probleme cu respirația, pe fondul deteriorării calității aerului din cauza creșterii poluării. Calitatea aerului în New Delhi a oscilat între categoriile „severă” și „foarte proastă”, conform indicelui național al calității aerului, capitala indiană fiind acoperită de ceață. Abhishek, care locuiește în New Delhi, a […]