Trump a câștigat alegerile prezidențiale din SUA: „Am obținut o victorie incredibilă. Va fi epoca de aur a Americii”

10:10

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) desfășoară vineri, 25 octombrie curent, percheziții în municipiul Chișinău și în mai multe localități din Orhei, Rezina și Nisporeni. Purtătoarea de cuvânt a CNA a declarat pentru ZUGO.MD că aceste acțiuni urmăresc documentarea faptelor de corupere electorală. „Desfășurăm acțiuni de urmărire penală în Chișinău și …