MAE condamnă criticile Rusiei referitor la alegeri: „O continuare a interferenței maligne în afacerile noastre interne”

Pep Guardiola a zis ”NU”! Cel mai prolific atacant din Europa are ușa închisă la Manchester City Viktor Gyokeres (26 de ani) a ajuns cel mai în vogă atacant din fotbal, grație formei extraordinare pe care o are la Sporting și multe echipe deja au început să se intereseze de transferul său. Atacantul suedez "a rupt plasele" în sezonul trecut, iar în ediția actuală are 20 de goluri în 16 meciuri, ceea ce îl face cel mai bun marcator din Europa. Barcelona este prima echipă care s-a interesat de Vik...