Maia Sandu, mesaj după ce a fost realeasă președinte: „Am auzit vocile tuturor și lucrurile pe care le vreți îndreptate”

Începând cu 4 noiembrie, consumatorii casnici din Republica Moldova se pot înscrie în programul „Ajutor la contor" pentru a primi compensații la gaze naturale, energie termică, electrică și combustibili solizi. Compensațiile vor fi acordate sub formă de bani direct în contul bancar sau prin oficiile poștale, nu ca reducere în facturi. Pentru a beneficia de […]