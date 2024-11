(video) A prins gustul succesului? Dacia a câștigat ”repetiția” de dinaintea raliului Dakar

19:50

Noul Toyota Land Cruiser Prado circulă deja pe drumurile din Republica Moldova! Și primul exemplar surprins de un cititor este chiar în ediția limitată de start First Edition! Curios este că, deși are niște rame ale plăcuțelor de înmatriculare de la dealerul oficial, Toyota Chișinău „Continent" încă nu-l are în stoc și nici nu l-a anunțat