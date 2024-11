Concurs pentru selectarea unui membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor – Anunțul ministerului Justiției

10:50

Persoanele care vor dori să-și procure un cazan pe biomasă vor putea primi de la stat 50% din valoarea acestuia, în acest an. Declarația a fost făcută pentru Radio Moldova de directorul general al Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean. Potrivit acestuia, cazanul pe biomasă trebuie să corespundă unor criterii tehnice stabilite de specialiști.