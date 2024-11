(VIDEO) Iurie Ciocan s-a lansat în cursa electorală pentru funcția de deputat în Parlamentul României: „Avem dreptul și puterea de a trimite în Parlamentul României pe cineva care să vă reprezinte cu adevărat”

10:00

Mai mulți lideri europeni au felicitat-o de dimineață pe președintele ales, Maia Sandu, după victoria obținută în cadrul alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie. Printre aceștia se numără președintele Franței, Emmanuel Macron, Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că este „fericită că lucrează în continuare” cu Maia Sandu pentru un „viitor european” al ţării. „Este nevoie de o forţă rară pentru a depăşi provocările cu care v-aţi confruntat în aceste alegeri. Sunt bucuroasă să lucrez în continuare cu dumneavoastră pentru un viitor european pentru Moldova şi poporul său”, a spus Ursula von der Leyen. Congratulations, dear @sandumaiamd, on your victory tonight.It takes a rare kind of strength to overcome the challenges you’ve faced in this election.I’m glad to continue working with you towards a European future for Moldova and its people. pic.twitter.com/YcCurwhpCq— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 3, 2024 Președintele Franței, Emmanuel Macron, a publicat un mesaj de felicitare adresat Maiei Sandu, pe rețeaua X, după ce au fost afișate rezultatele preliminare ale alegerilor prezidențiale din Republica Moldova.„Țin să o felicit pe Maia Sandu pentru realegerea sa în funcția de președinte al Republicii Moldova. Democrația a triumfat în fața tuturor ingerințelor și manevrelor. Franța va continua să fie alături de Moldova pe drumul său european”, a scris Emmanuel Macron pe X. Țin să o felicit pe Maïa Sandu pentru realegerea sa în funcția de președinte al Republicii Moldova. Democrația a triumfat în fața tuturor ingerințelor și manevrelor. Franța va continua să fie alături de Moldova pe drumul său european.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 3, 2024 Și președintele Ucrainei a felicitat-o pe Maia Sandu și poporul Republicii Moldova, într-un mesaj pe X. Volodimir Zelenski a subliniat suportul poporului ucrainean pentru alegerea pro-europeană a poporului moldovenesc.„Felicitări, Maia Sandu, pentru câștigarea alegerilor prezidențiale din Moldova. Ucraina susține alegerea pro-europeană a poporului moldovenesc și este pregătită să colaboreze pentru a consolida parteneriatul nostru. Moldovenii au făcut o alegere clară – au ales un drum către creșterea economică și stabilitatea socială. Numai o securitate adevărată și o Europă pașnică și unită pot garanta fiecărei persoane și fiecărei familii, încrederea de a înfrunta ziua de mâine cu speranță și certitudine”, a declarat Zelenski. Congratulations to @sandumaiamd on winning the presidential election in Moldova. Ukraine supports the European choice of the Moldovan people and stands ready to work together to strengthen our partnership.Moldovans have made a clear choice—they chose a path toward economic…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2024 Și președinta Parlamentului European a adresat felicitări Maiei Sandu, care a câștigat alegerile.„Felicitări, doamnă președintă Maia Sandu, pentru realegerea în funcția de președinte, după ce a condus lupta pentru democrație, stat de drept și un viitor european. A demonstrat un curaj și un leadership extraordinar, apărându-și poporul. Europa va continua să fie alături de Moldova pe acest drum”, a declarat lidera din UE.