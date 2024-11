Cursul valutar oficial la 05.11.2024

21:40

Curtea Constituțională a decis: integrarea europeană va fi introdusă în Constituție. Președinta Maia Sandu, susține că, împreună, această bătălie a fost câștigată, iar obiectivul a fost îndeplinit. „Este meritul vostru, dragi cetățeni – datorită votului vostru, am fost mai puternici decât furtul lor”, a declarat șefa statului după decizia Curții... The post Maia Sandu, după decizia Curții Constituționale: Împreună am câștigat această bătălie! appeared first on ALBASAT.