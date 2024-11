ChemTehAgro prezintă gama produselor bulgare AGRIA

16:00

Întreprinderea Fundurii Vechi din raionul Glodeni a încercat pentru prima dată eficiența îngrășămintelor lichide Diolsem în primăvara acestui an, la culturile de porumb și floarea-soarelui. Rezultatele obținute a determinat compania Fundurii Vechi să opteze pentru aceste îngrășăminte și în toamna acestui an. „Am participat la semănatul rapiței de toamnă, unde am recomandat aplicarea a câte […]