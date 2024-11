Expert despre remanierea Guvernului:  „Când ai miniștri care au un anti-rating de proporții, iar tu îi ții doar pentru că sunt ai tăi, asta creează tensiuni sociale”

11:50

Peste 160 de mii de cetăţeni au beneficiat de medicamente şi dispozitive medicale compensate în luna septembrie în valoare de peste 96 de milioane de lei. Potrivit Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM),cei mai mulți bani au fost direcționați pentru medicamentele necesare tratamentului bolilor aparatului circulator şi este vorba despre peste 51 de milioane