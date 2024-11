Josep Borrell a felicitat-o pe Maia Sandu pentru realegerea sa în funcție: „UE va continua să colaboreze cu președintele”

17:40

O femeie din raionul Drochia a oferit mită unui cuplu pentru a vota împotriva unui candidat în turul II al alegerilor prezidențiale. Cazul a avut loc în data de 3 noiembrie, când are loc scrutinul electoral. Oamenii legii au făcut percheziții în locuința individei, unde au găsit materiale carnete cu formațiunile politice controlate de oligarhul […] The post Corupere electorală chiar în ziua alegerilor. O femeie din Drochia a fost reținută și s-a ales cu dosar penal (VIDEO) appeared first on NewsMaker.