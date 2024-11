(VIDEO) Sandu, felicitată de Mitropolitul Vladimir, remanieri în Guvern, PSRM nu recunoaște președintele ales/ Știri NewsMaker

17:00

Cu faţa şi hainele pline de noroi, regele Felipe al VI-lea şi regina Letizia au fost nevoiţi să îşi încheie duminică vizita la Paiporta, epicentrul inundaţiilor care au