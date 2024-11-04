Село Карагаш празднует 256-летие
Новости Приднестровья, 4 noiembrie 2024 19:10
Местных жителей поздравляли оркестр главного штаба Вооружённых сил, ансамбль «Виорика» и не только
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Новая медицинская клиника «ФизиоМед» специализируется на лечении с помощью физиотерапевтических процедур, проводимых на современном оборудовании. Знакомство с клиникой «ФизиоМед» начнет Дмитрий Швидюк, врач-ревматолог, физиотерапевт. электротерапия; электросонтерапия; УВЧ-терапия; микроволновая терапия; текар-терапия; магнитотерапия; ударно-волновая терапия; ультразвуковая терапия; парафино-озокеритолечение; общая криотерапия; прессотерапия; сегментарная вакуумная терапия; гидроколонотерапия; ма...
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За десять дней работы молодой человек успел сделать порядка 50 закладок
26 octombrie 2024
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Новая медицинская клиника «ФизиоМед» специализируется на лечении с помощью физиотерапевтических процедур, проводимых на современном оборудовании. Знакомство с клиникой «ФизиоМед» начнет Дмитрий Швидюк, врач-ревматолог, физиотерапевт. электротерапия; электросонтерапия; УВЧ-терапия; микроволновая терапия; текар-терапия; магнитотерапия; ударно-волновая терапия; ультразвуковая терапия; парафино-озокеритолечение; общая криотерапия; прессотерапия; сегментарная вакуумная терапия; гидроколонотерапия; ма...
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На этой неделе в прокат вышла добрая сказка, снятая по мотивам произведения Ханса Кристиана Андерсена
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Теперь обувь будет производиться только под брендом «Флоаре»
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Новая медицинская клиника «ФизиоМед» специализируется на лечении с помощью физиотерапевтических процедур, проводимых на современном оборудовании. Знакомство с клиникой «ФизиоМед» начнет Дмитрий Швидюк, врач-ревматолог, физиотерапевт. электротерапия; электросонтерапия; УВЧ-терапия; микроволновая терапия; текар-терапия; магнитотерапия; ударно-волновая терапия; ультразвуковая терапия; парафино-озокеритолечение; общая криотерапия; прессотерапия; сегментарная вакуумная терапия; гидроколонотерапия; ма...
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Они ожидаются утром 15 октября
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Новая медицинская клиника ФизиоМед специализируется на лечении с помощью физиотерапевтических процедур, проводимых на современном оборудовании. Знакомство с клиникой «ФизиоМед» начнет Дмитрий Швидюк, врач-ревматолог, физиотерапевт. электротерапия; электросонтерапия; УВЧ-терапия; микроволновая терапия; текар-терапия; магнитотерапия; ударно-волновая терапия; ультразвуковая терапия; парафино-озокеритолечение; общая криотерапия; прессотерапия; сегментарная вакуумная терапия; гидроколонотерапия; масс...
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Пожар произошел ночью в Слободзее
9 octombrie 2024
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Новая медицинская клиника ФизиоМед специализируется на лечении с помощью физиотерапевтических процедур, проводимых на современном оборудовании. Знакомство с клиникой «ФизиоМед» начнет Дмитрий Швидюк, врач-ревматолог, физиотерапевт. электротерапия; электросонтерапия; УВЧ-терапия; микроволновая терапия; текар-терапия; магнитотерапия; ударно-волновая терапия; ультразвуковая терапия; парафино-озокеритолечение; общая криотерапия; прессотерапия; сегментарная вакуумная терапия; гидроколонотерапия; масс...
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Новая медицинская клиника ФизиоМед специализируется на лечении с помощью физиотерапевтических процедур, проводимых на современном оборудовании. Знакомство с клиникой «ФизиоМед» начнет Дмитрий Швидюк, врач-ревматолог, физиотерапевт. электротерапия; электросонтерапия; УВЧ-терапия; микроволновая терапия; текар-терапия; магнитотерапия; ударно-волновая терапия; ультразвуковая терапия; парафино-озокеритолечение; общая криотерапия; прессотерапия; сегментарная вакуумная терапия; гидроколонотерапия; масс...
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