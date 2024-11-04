Село Карагаш празднует 256-летие

10:10

Новая медицинская клиника «ФизиоМед» специализируется на лечении с помощью физиотерапевтических процедур, проводимых на современном оборудовании. Знакомство с клиникой «ФизиоМед» начнет Дмитрий Швидюк, врач-ревматолог, физиотерапевт. электротерапия; электросонтерапия; УВЧ-терапия; микроволновая терапия; текар-терапия; магнитотерапия; ударно-волновая терапия; ультразвуковая терапия; парафино-озокеритолечение; общая криотерапия; прессотерапия; сегментарная вакуумная терапия; гидроколонотерапия; ма...