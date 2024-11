Directorul „Teleradio Moldova”, amenințat cu moartea: „A fost sub forma unor morminte proaspete cu cruci pe ele”

15:00

În afara unei secții de votare din București, constituită pentru turul II al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, s-au format cozi mari. Un videoclip care a fost expediat în adresa redacției NM, de către o cititoare, arată zeci de oameni care așteaptă pentru a-și putea exprima votul. Precizăm că, pe 3 octombrie, are loc turul […] The post Prezidențiale: Zeci de cetățeni ai R. Moldova de la București își așteaptă rândul pentru a vota (VIDEO) appeared first on NewsMaker.