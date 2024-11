LIVE Rezultatele finale ale alegerilor prezidențiale: datele Comisiei Electorale

10:30

Comisia Electorală Centrală a raportat o prezență la vot de 10,58% până la ora 10:00 în turul II al alegerilor prezidențiale. Comparativ cu turul I, unde rata de participare era de puțin peste 7% la aceeași oră, această creștere evidențiază o mobilizare mai mare a alegătorilor. Cele mai ridicate rate de participare s-au înregistrat în […]