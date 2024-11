Participare masivă și incidente în creștere: Peste 1,6 milioane de alegători și-au exercitat dreptul la vot

10:30

În cadrul strategiei Ambasadei Republicii Moldova în Suedia, #FromAid2Trade, a fost lansat programul TechStepSweden, destinat companiilor IT din Moldova care doresc să acceseze piața suedeză. Inițiativa este susținută de Open Trade Gate Sweden și National Board of Trade Sweden, iar Ambasadoarea Republicii Moldova în Suedia, Liliana Guțan, a declarat că acest program va sprijini companiile […] Articolul O nouă oportunitate pentru companiile IT din Moldova apare prima dată în Bani.md.