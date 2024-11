Toate centrele multifuncționale ale ASP vor activa astăzi până la 21:00

08:10

Israelul se așteaptă ca sistemul său de apărare laser „Iron Beam” să fie operațional în decurs de un an și crede că acesta va aduce „o nouă eră a războiului”. În plus, în afară de revoluția tehnologică are loc și una la nivelul prețurilor. Dacă un interceptor Iron Dome costă acum 50.000 de dolari, Iron […] Articolul Iron Beam, Sistemul laser care va revoluționa apărarea israeliană apare prima dată în SafeNews.