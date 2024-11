FOTO/VIDEO Moldovenii din Rusia, transportați la Minsk și Baku? Presa din Belarus: Secțiile din Moscova nu pot face față

19:20

Președinta Maia Sandu, candidată la alegerile prezidențiale, a salutat decizia Curții Constituționale referitor la validarea referendumului constituțional cu privire la aderarea la Uniunea Europeană. Șefa statului a declarat că validarea plebiscitului este primul spre aderarea la UE, rămânând de făcut cel de-al doilea – câștigarea scrutinului prezidențial. „Curtea Constituțională a decis: integrarea europeană va fi […]