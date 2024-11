(live) Ion Ceban a ajuns la secția de votare

20:10

Manelistul-influencer român Culiță Sterp a venit cu mai multe explicații, după ce s-a confruntat cu un val de hate, în urma unui video în care îl promova pe candidatul la prezindețiale în R. Moldova, Alexandr Stoianoglo. „M-a rugat un prieten bun, la care am fost și acasă, și el la noi acasă, și la nuntă la fratele meu, și mi-a fost oarecum rușine de el. Asta e cea mai mare greșeală a mea, că am fost naiv și am crezut în oameni. El a insistat să-i fac acest video, să-l prezint pe acel om. Eu am vrut să-l ajut, pentru că așa mi-a prezentat el situația de acolo. i, nu am luat niciun ban. Dacă cineva vreodată are vreo dovadă că am luat vreun ban, îl rog frumos să o pună aici. Dacă eram plătit, nu aveam voie să șterg acel video”, a menționat influencerul, într-un video postat pe rețele.