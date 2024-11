LIVE// Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind deschiderea secțiilor de votare

12:20

La peste un an de la începutul războiului împotriva Hamas în Gaza, armata israeliană se luptă să recruteze soldați, iar rezerviștii se prăbușesc sub greutatea concentrărilor. În jur de 300.000 de rezerviști au fost concentraţi începând cu 7 octombrie 2023, potrivit armatei, dintre care 18,3% erau totuşi scutiți, având peste 40 de ani. Armata are […]