Zona pietonală din fața Circului, reabilitată de Primăria Chișinău

13:50

Diplomatul Tudor Ulianovschi, candidat independent în primul tur al alegerilor prezidențiale, a anunțat că nu va susține pe niciunul dintre cei doi candidați rămași în cursă pentru turul doi – Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo. Ulianovschi a explicat că această decizie a fost luată în urma unei analize atente și a unor discuții cu echipa sa, afirmând că niciunul dintre candidați nu reflectă viziunea sa pentru o Republică Moldova orientată spre un viitor prosper. Fostul ministru de Externe mai spune că Republica Moldova are nevoie de lideri noi, nu care reprezintă trecutul. Totodată, el și-a reiterat sprijinul pentru vectorul integrării europene, dar a subliniat că parcursul european al țării nu trebuie să fie monopolizat de un singur lider sau partid.Tudor Ulianovschi a criticat climatul politic actual, plin de insulte, critici și atacuri care nu au făcut decât să adâncească diviziunile din societate și să readucă la suprafață vechile conflicte și interese geopolitice.„Alegerile prezidențiale din acest an au transformat repetat scena politică într-un câmp de luptă plin de insulte, critici și atacuri care au divizat și mai mult societatea. Aceste tensiuni ne-au arătat din nou adevăratele provocări cu care se confruntă țara noastră. În cel de-al doilea tur de scrutin, candidații rămași în cursă, Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo, atât în cadrul aparițiilor publice, cât și al dezbaterilor electorale, au adus în discuție aceleași teme și conflicte din trecut. În privința politicii externe, am observat că niciunul dintre candidați nu pare să înțeleagă diferența dintre statele care sunt parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova și cele cu care avem semnate parteneriate strategice. Acestea sunt lucruri total diferite. Politica externă, dacă nu o stăpânești, trebuie învățată rapid, altfel gafele sunt vizibile, mai ales pentru cei din afară. Ambii candidați la prezidențiale sunt exponenți ai unui trecut care ne-a adus diviziuni și dezamăgiri și continuă să promoveze o politică bazată pe interese personale, de partid și pe lupte geopolitice sterile”, se arată într-un mesaj video postat de Tudor Ulianovschi pe rețelele de socializare.Cu toate acestea, el îndeamnă cetățenii să participe la vot în turul doi, subliniind că prezența la urne este o modalitate de a se asigura că votul fiecăruia va fi contabilizat corect și că fiecare persoană are dreptul să-și aleagă reprezentantul.„Astăzi, oamenii sunt nevoiți să aleagă între două opțiuni, ca de obicei, de natură geostrategică, fiind puși în fața deciziei de a alege între răul cel mic și răul cel mare. Odată ce referendumul a trecut la limită, vectorul integrării europene trebuie să rămână prioritar în politica externă a Republicii Moldova. În acest context, după o analiză atentă și discuții cu echipa mea, am decis să nu susținem public pe niciunul dintre cei doi candidați. Nici Maia Sandu, nici Alexandr Stoianoglo nu reprezintă viziunea noastră pentru Moldova și nici ceea ce ne dorim cu adevărat. Reiterez însă că susținem vectorul integrării europene și ancorarea Republicii Moldova în lanțul valoric comercial al global, pe care îl cunosc bine. Cu toate acestea, vă îndemn, stimați cetățeni, să mergeți la vot în această duminică pentru a nu le permite altora să falsifice votul dumneavoastră. Este dreptul domniilor voastre să alegeți pe cel care credeți că vă reprezintă. Votați conform conștiinței voastre, pentru viitorul pe care vi-l doriți”, a adăugat Tudor Ulianovschi.De asemenea, Tudor Ulianovschi a reiterat necesitatea unei noi clase politice, formată din lideri dedicați și profesioniști, care să fie capabili să pună interesele naționale pe primul loc și să negocieze în favoarea cetățenilor, nu doar să împrumute fonduri și să acumuleze datorii externe.„Republica Moldova are nevoie de o clasă politică nouă, de o alternativă proeuropeană autentică, de lideri care să inspire și să construiască un viitor mai bun. Cel mai important este ca acești politicieni să știe să se impună în fața altor experți sau lideri străini, pentru a accelera negocierile și a asigura prevalența intereselor naționale. Pentru asta, este nevoie de o majoritate parlamentară care să desemneze un guvern competent, iar președintele țării să nu accepte orice candidatură pentru funcția de prim-ministru, ci să se impună pentru a oferi țării cea mai profesionistă și solidă echipă guvernamentală din istoria țării noastre”, a mai menționat diplomatul.Referindu-se la sprijinul Uniunii Europene, obținut parțial datorită contextului geopolitic, Ulianovschi avertizează că viitoarele oportunități vor depinde de capacitatea Moldovei de a accelera reformele economice și de justiție.„Războiul din Ucraina a facilitat acest sprijin din partea Uniunii Europene, iar actuala guvernare a procedat corect profitând de această oportunitate. Însă bonusurile oferite drept credit de încredere nu vor mai fi disponibile în viitor, dacă nu accelerăm dezvoltarea economică și nu reformăm justiția într-o manieră necesară, nu doar conform măsurilor impuse de experți străini. Proiectul integrării europene nu poate fi asociat cu un singur partid și cu atât mai mult cu un singur lider. Acest vector al politicii externe, privind deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, nu poate fi oprit, dar, pentru ca acest parcurs să fie în beneficiul cetățenilor moldoveni, trebuie coordonat și negociat de către o echipă de experți, profesioniști din structurile statului, care să prioritizeze interesele țării”, a subliniat Ulianovschi.De asemenea, Ulianovschi și-a exprimat dezamăgirea față de absența unor idei clare din partea candidaților la prezidențiale cu privire la folosirea Consiliului Economic pe lângă președintele Republicii Moldova, pentru a dezvolta economia Moldovei, observând că s-a pus prea mult accent pe împrumuturi și mai puțin pe stimularea veniturilor interne.În final, Tudor Ulianovschi le amintește cetățenilor că alegerile parlamentare din 2025 reprezintă o reală oportunitate de schimbare.„Republica Moldova are nevoie de normalitate, de prosperitate, de unitate și de lideri autentici cu experiență, dedicați cetățenilor și unui parcurs european bine definit, nu doar de figuri simbolice sau promisiuni goale. Alegerile parlamentare din 2025 pot fi o șansă reală de schimbare. Să întoarcem pagina și să ne unim forțele pentru un viitor mai bun și o Moldovă normală”, a concluzionat diplomatul Tudor Ulianovschi.