Albumul „Ritm Color”, semnat de Delta pe Obraz, acum și pe vinil: „E visul fiecărui artist să aibă materialul său într-un format fizic”

13:30

Ultimul an de liceu poate fi o provocare, cu bacul la orizont și multiple sarcini care se adună rapid. De la gestionarea timpului și a proiectelor până la revizuirea materiilor, aceste cinci aplicații mobile îți vor face viața mai ușoară și îți vor permite să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat pentru tine. Eu și colegii mei folosim aceste aplicații în mod constant și, din proprie experiență, pot spune că ne ajută să ne menținem pe drumul cel bun în pregătirea pentru examene și în gestionarea tuturor provocărilor din acest an important. Сообщение Cinci aplicații mobile care îți vor face viața mai ușoară în ultimul an de liceu появились сначала на #diez.