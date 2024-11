UTIL// Cea mai dăunătoare cafea pentru organism. Vezi de ce?

16:40

Cea de a opta ediție a festivalului Copăcel a avut loc duminica trecută în satul Zaim din raionul Căușeni. Pomicultori din toată localitatea și-au expus puieții de pomi nfructiferi în cadrul unui târg organizat în centrul localității. Evenimentul care an de an are loc la sfârșit de octombrie își propune să promoveze tradiția sădirii pomilor […]