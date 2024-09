SIS a ordonat blocarea accesului la 7 portaluri. Printre acestea: site-ul „Ria Novosti”

08:50

De la începutul anului, în Republica Moldova, au avut loc peste 60 de accidente rutiere cu implicarea trotinetelor. Mai mult de 50 de persoane au suferit răni. Aproape 70% dintre accidente s-au produs din vina celor care au folosit trotinetele. Oamenii legii au iniţiat o campanie pentru a-i responsabiliza pe aceşti participanţi la trafic, scrie […] The post Polițiștii din Moldova, cu ochii pe utilizatorii de trotinete: a crescut numărul accidentelor în acest an, cu 30% appeared first on NewsMaker.