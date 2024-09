Pompierii din nordul țării au intervenit la lichidarea unui incendiu izbucnit în municipiul Bălți

17:30

,,Nu am crezut s-o văd și pe asta.”. Astfel a comentat liderul Partidului CUB, Igor Munteanu, decizia CEC de a nu-l înregistra în cursa electorală din octombrie pentru funcția de președintele al R.Moldova. ,,CEC ne-a anunțat azi că în urma verifărilor listelor de subscripție în care au fost verificate 612 liste, conținând 17504 semnături de … Articolul Igor Munteanu, după decizia CEC: ,,Nu am crezut s-o văd și pe asta” apare prima dată în Punctul pe i.