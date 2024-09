Comisia Europeană reafirmă că România şi Bulgaria sunt pregătite pentru aderarea deplină la Schengen

16:00

Comisia Electorală Centrală a respins, pe 24 septembrie, cererea lui Igor Munteanu de înregistrare la alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Motivul este că după invalidarea semnăturilor neconforme în susținerea lui la scrutinul prezidențial numărul acestora s-a redus sub pragul minim – 15 000 – pentru a fi înregistrat în calitate de concurent […] The post Igor Munteanu nu a fost înregistrat la alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova appeared first on NewsMaker.