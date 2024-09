Moldova: Hub regional tehnologic în plină ascensiune. Află noile statistici MITP și analiza completă

16:30

În perioada 23-30 august 2024, studenții Facultății Relații Economice Internaționale din cadrul ASEM, Ana-Maria Zorila, gr. EMREI 222 și Andrei Lozovan, gr. EMREI 232, au vizitat Germania în cadrul Proiectului Internațional „Present – Past: Memory and Politics of 'forgotten' Nazi victims in the Republic of Moldova and Germany", organizat de asociația KONTAKTE-KONTAKTЫ e. V, alături de EGEA-Moldova.