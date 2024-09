Câți bani s-au investit în valorile mobiliare de stat, prin platforma eVMS, de la lansare

08:10

Fostul șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Igor Gorgan, a fost pus sub învinuire în dosarul privind trădarea de patrie. Purtătorul de cuvânt al PCCOCS a declarat pentru TV8 că persoana vizată în cauza penală anunțată pe 13 iunie se prezintă în fața autorităților atunci când este citată.