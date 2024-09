Cursul valutar oficial la 26.09.2024

11:30

Doi frați au fost deconspirați într-o afacere clandestină de țigări. În casa unuia dintre ei, oamenii legii au descoperit o mini-fabrică de țigări, informează Inspectoratul General al Poliției, citat de IPN. Oamenii legii au desfășurat percheziții în locuința situată în municipiul Bălți și au găsit acolo tutun și alte obiecte...