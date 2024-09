151 de mii de tineri moldoveni vor participa pentru prima dată la alegerile prezidenţiale – Câți din ei sunt în țară și câți peste hotare

12:50

Sergiu Băieșu și Tatiana Tabuncic sunt noii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, numiți de Parlament în şedinţa de vineri, 20 septembrie. Cei doi au fost numiţi în funcţii pentru un mandat de șase ani. Cele două candidaturi au fost propuse în plenul Parlamentului urmare a desfășurării unui concurs organizat de Comisia juridică, numiri și ...