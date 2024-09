Meteorologii prognozează ploi slabe pentru această noapte în nordul și centrul țării

14:05

Șefa statului a avut, astăzi, 25 septembrie, o discuție cu reprezentanții mai multor asociații de producători de cereale din diferite regiuni ale țării, dar și cu reprezentanții unor furnizori de inputuri pentru sectorul agricol (îngrășăminte, semințe, fertilizanți etc). Interlocutorii au vorbit despre problemele din sectorul cerealier și au agreat că acestea sunt complicate și că această situație dificilă se repetă an de an, mai ales din cauza tendinței accentuate de secetă și arșiță. Guvernul și Parlamentul au elaborat în ritm accelerat o lege, adoptată cu vot unanim în Parlament, care să permită fermierilor reeșalonarea creditelor, dar mai ales să oprească procesul de executare timp de 6 luni.