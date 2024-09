Bizlaw: A 13-a oară va fi cu noroc? CSJ examinează mâine cererea de revizuire înaintată de Vlad Filat

14:10

Președinta Maia Sandu a venit cu o reacția, după întrevederea de astăzi cu fermieri și furnizori de inputuri pentru sectorul agricol. „Cu toții am fost de acord că problemele din sectorul cerealier sunt complicate și că această situație dificilă se repetă an de an, mai ales din cauza tendinței accentuate de secetă și arșiță. Soluții miraculoase și ușoare pentru o problemă de lungă durată în sectorul agricol nu există”, a scris șefa statului.