(VIDEO) Igor Munteanu, după ce a fost exclus din cursa prezidențială: „Vom merge până la CEDO”

21:50

Peste 100 de parohii au trecut de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei. O spune ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei, într-un interviu pentru Ziarul Lumina al Patriarhiei Române. Interviul, semnat de Silviu Dascălu, abordează teme esențiale legate de misiunea Bisericii în Basarabia, importanța păstrării identității naționale și spirituale românești și provocările actuale.„Au trecut cred că mai bine de 100 de parohii și vor mai trece, dar nu se poate să treacă atât de repede deoarece sunt preoți diferiți, trebuie să conlucreze cu epitropul, cu consilierii pe care îi au. Trec în fiecare zi câte unul, doi, dar ei depind de credincioși, deoarece sunt în parohii ucraineni sau chiar și români antiromâni care țin cu rușii și este dificil. Nici nu poți să impui cuiva ceva anume. Există și români în Transcarpatia. Eu am trăit acolo 20 de ani, am slujit ca preot și m-am întâlnit de câteva ori cu ei. Sunt câțiva și acolo care ar dori să treacă și sunt gata pentru asta, însă autoritățile locale și raionale îi stopează. Fac presiuni încât să îi forțeze să nu treacă. Și le-am spus că protestanții aparțin de pastorii lor din străinătate. De ce nu ar putea și ortodocșii să aparțină de episcopul lor de peste hotare? Noi ținem legătura cu preoții, discutăm cu ei, dar nu îi forțăm, pentru că nu este bine. Ei trebuie să își rezolve problemele pe care le au și apoi o vor face”, a declarat Mitropolitul Basarabiei.Întrebat despre presiunile asupra preoților care revin în sânul Mitropoliei Basarabiei, ÎPS Petru a declarat că ei nu vor să piardă acest teritoriu de sub influența lor.„Dar știu că multă lume nu mai este cum a fost, nu mai este cu ei. S-a terminat. Mai sunt preoți, dar nu mai este la fel. Au făcut o grămadă de episcopi, aproape în fiecare raion. Dar lumea deja nu le mai acordă aceeași importanță. Pot avea și o sută de ierarhi, dacă nu au credincioși, degeaba.A fost o parohie care a trecut de curând la noi, la Răuțel, lângă Bălți. Și a venit Episcopul Marchel împreună cu o armată de preoți să pună un alt preot, dar a ieșit lumea din sat și i-a fugărit de acolo. Acum nici măcar episcopii lor nu mai sunt bucuroși că sunt episcopi, deoarece sunt pe spatele preoților. Ei nu au contribuții de la stat pentru salarii, dimpotrivă, ei trebuie să contribuie, să trimită la Moscova. Aici a fost un sistem comunist dificil, nu precum cel din România. Aici, bisericile au fost închise, demolate, au fost făcute depozite. Aici te temeai să spui că ești credincios. În România a fost floare la ureche față de ce era aici. Acolo nu au fost luați preoții de la Altar și împușcați sau duși în Siberia.Noi am spus tuturor să asculte ceea ce Mitropolitul Antonie Plămădeală citea de pe Tomosul de reactivare a Mitropoliei Basarabiei, că orice măsură va fi luată de autoritățile eclesiastice ale Patriarhiei Rusiei asupra preoților care revin la Mitropolia Română este nulă și neavenită”, a declarat Mitropolitul.Interviul integral îl puteți citi aici.